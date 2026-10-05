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05 oct 2026 Actualizado 14:20

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Medellín

Bello reporta avances del Programa de Alimentación Escolar durante la Segunda Mesa Pública de 2026

Para este año, el presupuesto proyectado del PAE supera los 38 mil 500 millones de pesos, recursos provenientes de la Nación, el Sistema General de Participaciones y la Alcaldía de Bello.

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

La Secretaría de Educación de Bello presentó los avances del Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante la Segunda Mesa Pública de 2026, un espacio de rendición de cuentas dirigido a la comunidad educativa y a los organismos de control.

Actualmente, el programa beneficia a 34 mil 400 estudiantes, con una cobertura del 55 por ciento. En lo corrido del año, se han entregado más de 2 millones 718 mil raciones en 38 instituciones educativas oficiales y 68 sedes.

Uno de los principales avances está relacionado con la preparación de los alimentos. El 90 por ciento de las raciones son preparadas en los mismos establecimientos educativos, mientras que durante 2026 se ha avanzado en la transición desde la alimentación industrializada hacia la preparación en sitio y la comida caliente transportada.

En materia de seguimiento ciudadano, 22 de las 38 instituciones educativas oficiales ya realizaron el segundo Comité de Alimentación Escolar, mientras que 12 instituciones cuentan con veedurías ciudadanas formalmente constituidas.

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Durante la Mesa Pública también se presentaron los avances y necesidades de infraestructura para ampliar la operación del programa en diferentes sedes educativas de cara a 2027.

La Administración Municipal destacó que estos espacios permiten a la comunidad educativa conocer cómo se ejecutan los recursos, hacer seguimiento a la prestación del servicio y plantear acciones de mejora para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar en Bello.

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