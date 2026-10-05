Fuertes lluvias dejan a más de 450 personas incomunicadas en zona rural de Mutatá

Mutatá, Antioquia

Las intensas precipitaciones ocasionaron varias emergencias en zona rural de Mutatá, en el Urabá antioqueño, afectando la movilidad de cerca de 450 personas pertenecientes a 296 familias.

De acuerdo con información de la organización social Conpazcol, los deslizamientos han generado el cierre de varios puntos de la vía de la vereda San José de Leó, dificultando el desplazamiento de las comunidades hacia el casco urbano de Mutatá y otros sectores estratégicos del Urabá antioqueño.

La emergencia también mantiene en alto riesgo a cuatro familias, que podrían quedar sin vivienda debido a las condiciones del terreno y la continuidad de las lluvias.

Comunidades piden atención urgente

Según la organización, esta es la segunda vez que se presenta una situación similar en la zona. Las comunidades afectadas han manifestado su preocupación por lo que consideran una atención insuficiente frente a las emergencias ocasionadas por los movimientos de tierra y el deterioro de las vías.

“La atención hasta ahora ha sido insuficiente, que el municipio de Mutatá no tiene maquinaria amarilla para responder ante esta emergencia. Requerimos atención urgente a los organismos de gestión del riesgo nacional para evitar que la situación se nos agrave más en las comunidades. Sin vía no podrían entrar los bomberos ni los de gestiones de riesgo municipal a hacer, digamos, los diagnósticos de las familias afectadas”, expresó Luz Alcira Ocampo, presidenta de la JAC.

La situación mantiene incomunicadas a numerosas familias, que enfrentan dificultades para movilizarse y acceder con normalidad a servicios y otros puntos del municipio.

Conpazcol hizo un llamado urgente a los organismos encargados de la atención y prevención de desastres para que se desplacen hasta la zona y evalúen las condiciones de las vías, el estado de las familias afectadas y el riesgo de nuevos deslizamientos.