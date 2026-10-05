Policía despliega operativo especial de seguridad en Medellín durante la semana de receso escolar
Además del refuerzo en la vigilancia y verificación de antecedentes, las autoridades emitieron recomendaciones clave para garantizar la protección de niños y evitar estafas en transporte y servicios turísticos.
Medellín
La Policía Nacional puso en marcha un plan especial de vigilancia y prevención en Medellín y el Valle de Aburrá con motivo de la semana de receso escolar. La medida busca acompañar a residentes y turistas ante el incremento proyectado de visitantes, concentrando el pie de fuerza en puntos estratégicos de alta afluencia ciudadana.
Los operativos incluyen patrullajes permanentes, registros a personas y verificación de antecedentes en zonas turísticas, comerciales y de entretenimiento. Asimismo, las autoridades mantienen presencia reforzada en terminales de transporte, centros comerciales, parques y entidades bancarias para blindar los corredores de movilidad más concurridos.
Recomendaciones y protección a menores
El plan institucional integra a diversas especialidades policiales para orientar a los visitantes sobre un turismo seguro y responsable, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes. Se insta a los padres a mantener supervisión constante sobre los menores, enseñarles un contacto telefónico y fijar puntos de encuentro.
Para el transporte y los servicios turísticos, la institución aconseja utilizar exclusivamente plataformas autorizadas, verificar datos de conductores y desconfiar de ofertas con precios anormalmente bajos o servicios no solicitados en la vía pública para evitar ser víctimas de estafas.
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Acompañamiento institucional permanente
Las capacidades operativas del Distrito y la Fuerza Pública se mantendrán activas durante toda la temporada con el fin de prevenir delitos contra el patrimonio y la integridad de la ciudadanía. La Policía reiteró el llamado a la comunidad para reportar cualquier irregularidad a la línea 123.