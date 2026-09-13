Alias ‘Leito’, cabecilla de las disidencias de Calarcá, habría muerto al explotar campo minado

Medellín, Antioquia

Un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en el nordeste de Antioquia habría muerto mientras instalaba un campo minado en zona rural de Amalfi. Se trataría de alias ‘Leito’ o ‘Eléctrico’, señalado por la Gobernación de Antioquia como integrante de la estructura de Calarcá Córdoba. En el mismo hecho, seis integrantes de ese grupo habrían resultado heridos.

La información fue entregada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que alias ‘Leito’ sería uno de los responsables del ataque contra un helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías.

“Algún sosiego y justicia para las familias de los 13 Policías asesinados por Calarcá. Antioqueños, me informan que en zona rural de Amalfi, mientras instalaba un campo minado, presuntamente murió alias Leito o Eléctrico, cabecilla de las Farc de Calarcá y quedaron heridos 6 de sus cómplices”.

Según la información suministrada por el gobernador, el hombre tenía injerencia en Amalfi y Anorí y era buscado por las autoridades. La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera establecer su ubicación y captura.

Alias ‘Leito’ tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

El gobernador sostuvo que la posible muerte del cabecilla representa un golpe contra la estructura armada que opera en esta zona del departamento, aunque la información sobre el resultado de la operación aún corresponde a un reporte preliminar.