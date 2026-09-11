Alcaldía de Bello recupera espacio público en Madera y Paisajes

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Bello realizó un operativo durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre en inmediaciones de la estación Madera del Metro y el sector de Paisajes, con el objetivo de recuperar el espacio público y garantizar la libre circulación de los ciudadanos.

Durante el operativo, la Dirección de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana verificó los permisos para el desarrollo de estas actividades y encontró que algunos responsables no contaban con autorización vigente. En otros casos, únicamente tenían solicitudes en trámite, situación que no habilita la ocupación del espacio público.

Como resultado del procedimiento fueron retiradas aproximadamente 400 canastas plásticas y 18 carros abandonados, que permanecían sobre las zonas comunes e impedían el paso de los cuidaban.

Alcaldía de Bello refuerza controles sobre el espacio público

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, aseguró que la Administración respeta a los comerciantes, pero recordó que quienes desarrollen actividades en el espacio público deben cumplir con los permisos y las normas establecidas.

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La intervención también permitió detectar problemas relacionados con la manipulación y conservación de alimentos. Según la Administración Municipal, fueron encontrados frutas y fritos en mal estado, expuestos a insectos y en condiciones inadecuadas de higiene, lo que podría representar un riesgo para la salud de quienes los consuman.

Por eso, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, antes de comprar alimentos en estos puntos, verifique las condiciones de higiene, manipulación y conservación. La Alcaldía de Bello señaló que continuará realizando este tipo de operativos para recuperar el espacio público, prevenir riesgos y garantizar entornos más seguros, limpios y adecuados para todos.