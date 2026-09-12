Turbaco entrega nueva vía en Buenos Aires y mejora la movilidad de las familias

Las familias del sector Buenos Aires, en el barrio El Paraíso de Turbaco, ya cuentan con una vía pavimentada que mejora las condiciones de movilidad y permite solucionar una problemática que durante años afectó a los residentes de la zona.

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La obra, entregada por la Alcaldía de Turbaco bajo el liderazgo de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello, contempla 85 metros lineales de pavimento y la construcción de un box culvert, infraestructura que permite mejorar el manejo y circulación de las aguas.

Con la intervención, la vía ya se encuentra en servicio y ofrece a los habitantes un espacio más seguro y digno para desplazarse, al tiempo que se reducen las dificultades ocasionadas por el curso de las aguas frente a las viviendas.

La comunidad recibió con satisfacción la entrega y destacó el impacto de la obra en su vida cotidiana.

“Estamos felices por esta obra que nos cambia la vida y agradecemos a la alcaldesa por cumplirle a Buenos Aires”, expresaron habitantes del sector.

Además de mejorar la movilidad, la intervención representa un avance en materia de seguridad y bienestar, especialmente para las familias que enfrentaban dificultades cada vez que las aguas afectaban el acceso a sus viviendas.

Los vecinos también resaltaron que contar con una vía en mejores condiciones representa progreso para el sector y una respuesta concreta a una necesidad que había sido planteada por la comunidad.

“Hoy podemos decir que Buenos Aires tiene una vía digna. Gracias a la alcaldesa por escucharnos y cumplirnos, porque esta obra nos devuelve tranquilidad y esperanza”, manifestaron.