Cartagena lidera el movimiento de carga en Colombia durante el primer semestre de 2026

Cartagena se mantiene como el principal puerto de Colombia en movimiento de carga durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los resultados registrados entre enero y junio de este año.

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En los primeros seis meses de 2026, por los puertos marítimos del país se movilizaron 66 millones de toneladas de mercancías, cifra que representa un crecimiento del 6,8 % frente al mismo periodo de 2025.

Cartagena encabezó el movimiento nacional con 22,4 millones de toneladas, seguida por Santa Marta, con 19,3 millones, y Buenaventura, con 9 millones de toneladas.

En conjunto, estos tres terminales concentraron el 76,9 % de toda la carga marítima movilizada en Colombia durante el periodo analizado, reafirmando su importancia para las operaciones de comercio exterior.

El comportamiento estuvo impulsado principalmente por las operaciones internacionales. Las exportaciones alcanzaron 44,5 millones de toneladas, mientras que las importaciones llegaron a 21,5 millones, con incrementos del 6,1 % y 8,4 %, respectivamente, frente al primer semestre de 2025.

Cartagena tiene además una participación destacada tanto en la salida como en la entrada de mercancías al país. Junto con Santa Marta y La Guajira, concentra cerca del 90 % de las exportaciones que se movilizan por vía marítima.

En cuanto a las importaciones, Cartagena hace parte del grupo integrado también por Buenaventura y Barranquilla, que concentra el 80,9 % del total nacional.

Aunque las cifras muestran una recuperación del movimiento portuario frente a 2025, todavía se encuentran por debajo de los registros del primer semestre de 2024, cuando Colombia movilizó 69,2 millones de toneladas.

Los resultados consolidan a Cartagena como un punto estratégico para el comercio exterior colombiano y como el puerto con mayor volumen de carga movilizada en el país durante los primeros seis meses de 2026.