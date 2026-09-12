Anuncian recompensa por los responsables del atroz crimen de una líder social en el Tolima

Tolima

El crimen de María Mercedes Díaz Perdomo ha generado repudio en el departamento del Tolima. La mujer, de 56 años, apareció muerta y hasta mutilada en su finca de la vereda Palorosa, del municipio de Venadillo.

Por los marcados signos de violencia que presentaba el cadáver de la líder comunitaria y la falta de una de sus extremidades, el caso ha generado rechazo, mientras las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones para identificar y capturar a los responsables del atroz crimen.

“Rechazamos con absoluta contundencia el asesinato cruel y despiadado de María Mercedes Díaz Perdomo, una mujer madre cabeza de hogar y trabajadora vinculada al campo y al turismo rural de Venadillo”, manifestó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

La mandataria señaló que detrás de este crimen hay una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable y una comunidad que reclama respuestas y justicia.

“Por eso, desde la Gobernación del Tolima llevaremos ante el Comité de Orden Público la solicitud de una recompensa de hasta $50 millones para quien entregue información que nos permita identificar y capturar a los responsables”, advirtió.

Extraoficialmente, se ha conocido que María Consuelo Díaz presentaría signos de tortura y hasta una de sus extremidades mutiladas, lo que hace sospechar que se trataría de un feminicidio.

María Consuelo era oriunda de Neiva, Huila. Sin embargo, desde hace varios años residía en Venadillo y se caracterizaba por ser una activa líder social en la zona.

Residentes de Venadillo convocaron a una velatón para el 18 de septiembre en el parque principal del municipio, donde exigirán justicia por este caso, que todavía es materia de investigación para las autoridades.