¿Cuándo es Miss Universo 2026? Ya confirmaron fecha de la 75.ª edición del reinado de belleza

Miss Universo 2026 llega a su edición 75 con el propósito de conocer a la sucesora de Fatima Boch, quién actualmente porta la corona. La celebración contará con tres eventos que reunirán a delegadas de todo el mundo en una semana para honrar la belleza, la cultura, el liderazgo y el legado de Miss Universo.

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

La concentración del certamen será a inicios de noviembre, durante las semanas de competencia contarán con actividades especiales como experiencias culturales, iniciativas comunitarias, activación de aliados, entre otros.

El certamen tendrá tres eventos televisados.

El sábado 21 de noviembre las concursantes desfilarán con el traje típico de su país, celebrando el orgullo nacional.

las concursantes desfilarán con el traje típico de su país, celebrando el orgullo nacional. El domingo 22 de noviembre se llevará a cabo la competencia preliminar, donde se perfilan a las finalistas.

se llevará a cabo la competencia preliminar, donde se perfilan a las finalistas. El martes 24 de noviembre es la fecha donde se escribe un nuevo capítulo, donde se conocerá a la nueva Miss Universo.

El escenario de la gran final será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

¿Qué paises participarán en Miss Universo 2026?

Para esta edición, más de 110 países aseguraron su participación, con reinas ya coronadas de países como Argentina, Países Bajos, República Dominicana y Brasil, por contar algunos.

Además,se confirmó el debut de seis nuevos países y territorios, entre estos se encuentran Catar, Malaui, República del Congo, San Martín, (colectividad territorial de Francia) y Uganda.

¿Quién representará a Colombia en Miss Universo 2026?

La representante de Colombia será elegida del 5 al 10 de octubre de 2026 en el certamen Miss Universo Colombia, en el Salón Jumbo del Country Club en Barranquilla. Hasta el momento hay 20 candidatas oficiales de las diferentes regiones y departamentos.

La agenda del certamen incluirá actividades en espacios representativos de Barranquilla como El Gran Malecón, el Ecoparque Mallorquín, la Luna del Río, entre otros.

En esta edición se perfilan como favoritas se encuentra la representante del departamento de Risaralda María Alejandra López, la representante de Antioquia, Andrea Aguilar, y la representante de Barranquilla, Cristina Isabel Vega.

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¿Donde ver Miss Universo 2026?

Podrá disfrutar de la gala final del Miss Universo 2026 en Colombia en el canal de RCN o en linea a traves el canal oficial de Youtube de Miss Universe.

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