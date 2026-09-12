87% de los usuarios ha tenido problemas con la entrega de sus medicamentos: Defensoría alerta

La crisis del sistema de salud sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los colombianos. Semana tras semana, se conocen nuevas historias sobre un medicamento que no llegó, una autorización que nunca se dio, la atención que nunca se entregó y un servicio que no logra ser eficiente ni suficiente para la atención de los millones de colombianos que lo requieren.

Esta semana, la Defensoría entregó un nuevo informe que presenta un desolador panorama de la salud en el país. Lo primero que señaló es que hay una diferencia relevante entre los datos que entregan las entidades de salud y lo que reportan los usuarios.

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Aunque la EPS reporta que hay una efectividad de entrega de medicamentos promedio nacional del 92%, en el ejercicio de contrastación de la Defensoría se encontró que el 87% de 2.042 usuarios encuestados tuvo problemas de entrega, principalmente por falta de disponibilidad (61%). A muchos usuarios les tocó sacar de sus bolsillos para poder tener sus medicamentos y un 20% señaló que no pudo ni siquiera adquirirlos.

Las quejas por faltas de medicamentos siguen aumentando: Defensoría

En este informe, la Defensoría señala que, entre enero de 2023 y junio de 2026, la entidad registró un total de 33.063 quejas en salud relacionadas con medicamentos, con una tendencia creciente durante el período analizado.

En solo el primer semestre de 2026, la Defensoría recibió 6.289 quejas relacionadas con medicamentos, frente a 6.018 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 5%. Según señaló la entidad, la falta de oportunidad y la no entrega de los medicamentos son las principales causas de estas quejas que se presentan.

De igual forma, en el informe se incluyó lo reportado por la Superintendencia Nacional de Salud, que recibió 234.401 reclamos relacionados con medicamentos de EPS, frente a 283.705 registrados en el mismo período del año pasado.

¿Cuáles son las EPS que más registran quejas y problemas?

De acuerdo con el trabajo de inspección de la Defensoría, las EPS que más registran vulneraciones en el derecho a la salud son:

Nueva EPS : presenta dificultades financieras, contractuales y relacionadas con la operación farmacéutica. Los usuarios de esta EPS registraron afectaciones en medicamentos, hospitalizaciones y barreras para la autorización de servicios complementarios.

: presenta dificultades financieras, contractuales y relacionadas con la operación farmacéutica. Los usuarios de esta EPS registraron afectaciones en medicamentos, hospitalizaciones y barreras para la autorización de servicios complementarios. Famisanar : registró 1.886 quejas durante el primer semestre del 2026, frente a 861 en el mismo período del 2025.

: registró 1.886 quejas durante el primer semestre del 2026, frente a 861 en el mismo período del 2025. FOMAG : los reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron 31 %, al pasar de 19.440 en el primer semestre del 2025 a 25.408 en el primer semestre del 2026. En el periodo enero-junio del 2026, la Defensoría apoyó 124 tutelas, frente a 75 en 2025

: los reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron 31 %, al pasar de 19.440 en el primer semestre del 2025 a 25.408 en el primer semestre del 2026. En el periodo enero-junio del 2026, la Defensoría apoyó 124 tutelas, frente a 75 en 2025 SOS : reportó una efectividad promedio de entrega de medicamentos del 89,3 % entre septiembre y febrero de 2026

: reportó una efectividad promedio de entrega de medicamentos del 89,3 % entre septiembre y febrero de 2026 Coosalud : registró 1.589 quejas en la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre del 2026, un 15 % más frente al mismo periodo del 2025. La principal causa fue la falta de oportunidad en medicamentos, con el 33 %.

: registró 1.589 quejas en la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre del 2026, un 15 % más frente al mismo periodo del 2025. La principal causa fue la falta de oportunidad en medicamentos, con el 33 %. ASMET Salud: acumuló 1.318 quejas entre enero del 2025 y junio del 2026 en la Defensoría

acumuló 1.318 quejas entre enero del 2025 y junio del 2026 en la Defensoría Capresoca: el 99,99 % de los afiliados de Capresoca está en Casanare, donde se concentró el 99,4 % de los 847 reclamos recibidos por la Defensoría entre enero y junio del 2026. En el primer semestre del 2026, las tutelas apoyadas por la Defensoría aumentaron 116,3 % en comparación con el mismo periodo del 2025, pese al autorreporte de efectividad promedio en la entrega de medicamentos del 95,2 %.

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