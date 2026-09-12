Autoridades suspenden por 10 días bodega de reciclaje en Usme por afectaciones a la salud pública

Usme

En un operativo de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, se intervino una bodega de reciclaje en Usme que no cumplía con la normativa vigente de salubridad y presentaba una acumulación superior a los 40 metros cúbicos de residuos, una medida que ya había sido adoptada en el mes de agosto por el incumplimiento del establecimiento.

Como resultado de la intervención, se ordenó la suspensión de la actividad de la bodega durante 10 días, por la presencia de plagas, malos olores, las condiciones de manejo y almacenamiento de los residuos, lo que ha generado gran preocupación en sus habitantes. Esto debido a que la ubicación de la bodega se encuentra en espacios comunes frecuentados por niños, familias y habitantes del sector, como el comedor comunitario y un colegio.

“La comunidad necesita que estos controles continúen. Hay un colegio y un comedor comunitario muy cerca y queremos que nuestros barrios estén en mejores condiciones”, señaló un habitante del sector que destacó la importancia para que las autoridades mantengan los controles y atiendan las situaciones que afectan directamente a los barrios.

Para la administración local, el cumplimiento de las normas en este tipo de establecimientos es fundamental para evitar afectaciones a la salubridad, la convivencia y la calidad de vida de las comunidades.

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