Al menos 76.000 personas huyeron de los combates en Yemen desde julio, según la ONU

Al menos 76.000 personas fueron desplazadas en Yemen desde julio, y la cifra se cuadruplicó en la última semana por la intensificación de los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes respaldados por Irán, según informó Naciones Unidas el sábado.

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advierte de una crisis de desplazamiento que empeora rápidamente en Yemen y que se agrava hora tras hora”, señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

Los hutíes, que desde hace años controlan grandes zonas del norte de Yemen, lanzaron la semana pasada una ofensiva a gran escala contra las fuerzas del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, encadenando victoria tras victoria en enfrentamientos que dejaron cientos de muertos.

Desde que los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en julio, “al menos 76.000 personas huyeron de sus hogares”, indicó la OIM.

“Es cuatro veces el total de la semana pasada, a medida que se intensifican los combates”, añadió, advirtiendo que “familias enteras están en movimiento, a menudo de noche” y sin tener un lugar seguro adonde ir.

Solo desde inicio de septiembre, huyeron más de 70.000 personas, precisó un portavoz de la agencia a la AFP.

Entérese: Incendio en un hogar de ancianos en Chile deja 16 muertos y 10 heridos

El anuncio se produce apenas un día después de que la agencia fijara la cifra en 46.000 desplazamientos desde comienzos de mes, frente a los 18.500 comunicados el martes.

Los hutíes tomaron el control el viernes de la costa del mar Rojo de Yemen, consolidando su control sobre el estrecho de Bab el Mandeb, vía clave para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los equipos de la OIM sobre el terreno están distribuyendo suministros de emergencia, incluidos materiales para refugios y kits de higiene, advirtiendo que las necesidades superan con creces la capacidad de entregas.

“La situación empeora día a día. Se espera que las cifras de desplazamiento sigan aumentando”.