Problemas de basuras, discotecas y bodegas de reciclaje en San Cristóbal Norte en Bogotá

Bogotá D.C

Los habitantes del barrio San Cristóbal Norte en la localidad de Usaquén, denuncian que el barrio se ha convertido en foco de inseguridad . Un sector que anteriormente era residencial, hoy en día conviven viviendas, bodegas de reciclaje, bares y discotecas en medio de basuras.

Ruido y riñas nocturnas

“Este barrio se volvió, después de crear una zona residencial, en una hecatombe con esos bares y con esas discotecas ”, se quejó un habitante del sector.

La señora Lucrecia, quien vive en San Cristóbal Norte desde hace más de 50 años, asegura que nunca antes había tenido que vivir entre tanta intranquilidad.

“No nos dejan dormir nada y hemos puesto la queja en la estación (de policía) y no vienen. Le suben el volumen a la música y ahí es cuando empiezan a retumbar los vidrios ”.

“Nosotros somos varios adultos mayores y nos perjudican y eso que ya a uno le está fallando el oído. Llama uno a la policía, a veces llegan los calman, pero cuando se van, otra vez le suben al sonido toda la noche”, indicó un habitante.

Cuando no es por ruido de la música, es por las riñas que se presentan a las afueras de los bares y el consumo de sustancias psicoactivas cerca a colegios.

Bodegas de reciclaje

El barrio ha tenido problemas de basura . Una combinación de una deficiente cultura ciudadana, que saca la basura cuando no es y que no separa los residuos, y una irregularidad en el tramo de los camiones recolectores de basura.

Además de este problema, cada vez se abre una nueva bodega de reciclaje en el sector. Los ciudadanos se quejan del funcionamiento de estos establecimientos y de algunos trabajadores.

“No sabemos si esas bodegas están permitidas, no están permitidas, se ha hecho investigación, nadie quiere decir si sí pueden operar ahí o no pueden operar ahí”, indicó la dueña de un negocio del sector.

Los habitantes aseguran que muchas bodegas trabajan bajo fachadas y utilizan químicos que contaminan.

“Hemos hecho muchas denuncias con videos con pruebas de todo pero no dan respuesta de nada. Nadie nos dice si pueden estar, si no pueden estar, si pueden operar, si no pueden operar, porque además también trabajan con fachada. Utilizan maquinaria pesada, que eso tiene que tener un permiso especial y hemos mandado fotos, videos, aparte es una vía principal”, señala una ciudadana.

Jornadas de inspección

Debido a esta situación que si vive en el barrio, los habitantes piden la presencia efectiva de las autoridades para garantizar la seguridad del sector y la convivencia de los vecinos.