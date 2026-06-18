Supersalud detecta medicamentos disponibles en bodega que no estaban siendo entregados a usuarios

Medicamentos formulados que sí estaban disponibles en las bodegas, pero que no aparecían registrados en el sistema de dispensación, fueron detectados por la Superintendencia Nacional de Salud durante una inspección realizada en un dispensario de Ramédicas en Bogotá, encargado de atender a usuarios de Famisanar EPS.

Según la entidad, esta situación estaba impidiendo la entrega efectiva de algunos tratamientos a los pacientes, por lo que fueron ordenadas medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las terapias y mejorar la atención a los afiliados.

Durante la visita, funcionarios de la Delegatura para la Protección al Usuario y los SuperDefensores verificaron los procesos de dispensación, la gestión de medicamentos pendientes, los tiempos de atención y las respuestas brindadas a los usuarios. También revisaron casos relacionados con autorizaciones, citas médicas y procedimientos.

El delegado para la Protección al Usuario de la Supersalud, Juan David Duque, aseguró que este tipo de situaciones ha sido identificado en otros puntos del país y advirtió que no existe justificación para que un paciente deje de recibir un medicamento que se encuentra disponible en las bodegas.

El funcionario explicó que las verificaciones hacen parte del denominado Plan 100, mediante el cual la entidad adelanta esta semana inspecciones en más de 300 dispensarios de medicamentos distribuidos en 30 departamentos, con el propósito de identificar barreras de acceso y exigir acciones correctivas.

La Superintendencia informó además que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos se redujeron en un 22 % en los últimos tres meses, como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y seguimiento adelantadas en el país.

Cabe recordar que estas visitas, la entidad busca verificar que los usuarios reciban oportunamente los medicamentos y demás tecnologías en salud requeridas, y evitar que fallas en los sistemas de dispensación se conviertan en una nueva barrera para el acceso a los tratamientos.