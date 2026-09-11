Menor de edad fue enviado a internamiento preventivo por presunto homicidio en Cartagena

Un juez de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado para menores contra un adolescente señalado de participar en el homicidio de un joven en Cartagena.

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Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio en el barrio Los Comuneros, donde el procesado, quien tenía 17 años para ese momento, presuntamente le disparó a un conocido de 19 años. La víctima resultó gravemente herida y falleció mientras era trasladada a un centro asistencial.

La investigación adelantada por la Fiscalía, a través del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), permitió recopilar diferentes elementos para establecer la posible participación del menor en el crimen.

Entre las labores de policía judicial se encuentran entrevistas, testimonios y reconocimientos fotográficos, procedimientos que permitieron identificar e individualizar al adolescente como el probable responsable del homicidio.

Luego de que las autoridades obtuvieran una orden judicial, el joven fue aprehendido el pasado 8 de septiembre en el barrio El Bosque, durante un procedimiento realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con uniformados de la Policía Nacional.

Durante las audiencias preliminares, una fiscal del SRPA solicitó la medida de internamiento preventivo, petición que fue acogida por el juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el adolescente. Sin embargo, por decisión judicial, deberá permanecer internado preventivamente en un centro especializado mientras avanza el proceso en su contra.