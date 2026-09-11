DADIS y Casa del Niño realizan jornada para promover la detección temprana del cáncer infantil

En el marco del Mes Dorado, dedicado a la concientización sobre el cáncer infantil, el DADIS, Casa del Niño Hospital Infantil y diferentes entidades del sector salud realizaron una jornada de sensibilización enfocada en la detección temprana y el acompañamiento integral de niños, niñas y adolescentes.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones de Casa del Niño y contó con la participación de Nueva EPS, FOMAG, Coosalud EPS e IDER.

Durante la jornada, padres y cuidadores recibieron información sobre los principales signos de alarma del cáncer infantil, la importancia de identificar cambios en el estado de salud de los menores y la necesidad de acudir oportunamente a valoración médica ante síntomas que generen preocupación.

Mientras se desarrollaban las actividades educativas, los niños y adolescentes vinculados al programa de Hemato-Oncología de Casa del Niño participaron en una jornada recreativa y deportiva liderada por el IDER.

El director del DADIS, Rafael Navarro España, hizo un llamado a las EPS, IPS y demás entidades a mantener los esfuerzos para fortalecer la detección oportuna de esta enfermedad.

Por su parte, el director general de Casa del Niño, Luis Alberto Percy Vergara, destacó que la atención del cáncer infantil debe ir más allá del tratamiento médico y también incluir el acompañamiento emocional y social de los pacientes y sus familias.

La jornada buscó recordar que reconocer las señales de alerta, consultar a tiempo y acompañar a los menores durante su tratamiento son acciones fundamentales para enfrentar el cáncer infantil.