Museos de Cartagena llevan talleres de historia y patrimonio a las instituciones educativas

La Red de Museos de Cartagena y Bolívar, en alianza con la Alcaldía de Cartagena, puso en marcha el proyecto piloto ‘Museos desde la comunidad’, una iniciativa que busca acercar los museos a las instituciones educativas y fortalecer el conocimiento de la historia, la memoria y el patrimonio cultural de la ciudad.

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El proyecto es liderado por el Museo Histórico de Cartagena y la Casa Museo Rafael Núñez, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La primera institución en participar es la Institución Educativa John F. Kennedy, ubicada en Blas de Lezo, donde estudiantes y docentes comenzaron un proceso pedagógico para explorar la historia y el patrimonio desde su propio territorio.

La propuesta combina investigación escolar, trabajo de campo, observación, creación artística y contacto directo con las comunidades, buscando que los estudiantes reconozcan las historias y memorias presentes en sus barrios.

Como parte del proyecto se desarrollarán semilleros de investigación, laboratorios de creación, recorridos territoriales, talleres de memoria y patrimonio, entrevistas a portadores de tradición, exposiciones itinerantes y visitas pedagógicas a los museos.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó que el patrimonio no se encuentra únicamente dentro de los museos o en los libros, sino también en los barrios, las familias y las historias de las comunidades.

Por su parte, el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, señaló que la iniciativa busca promover un aprendizaje más allá del aula y fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes frente a la historia y el patrimonio de Cartagena.

El proyecto funcionará inicialmente como una experiencia piloto. Sus resultados serán evaluados para determinar la posibilidad de convertirlo en una estrategia distrital permanente que articule educación, cultura y patrimonio y permita vincular a más instituciones educativas de Cartagena.