Cayó en Cartagena uno de los criminales más buscados por Bélgica

En un operativo de cooperación internacional, las autoridades colombianas lograron ubicar y retener en Cartagena a Alec Louis Leonora Van Regenmortel, ciudadano belga requerido por la justicia de ese país y considerado uno de sus fugitivos más buscados.

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El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con Migración Colombia, luego de verificar que el extranjero tenía una notificación roja de Interpol y múltiples requerimientos judiciales en Bélgica.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Van Regenmortel estaría vinculado con una trayectoria delictiva desarrollada entre 2020 y 2024, relacionada principalmente con el tráfico transnacional de estupefacientes. Las investigaciones lo señalan como integrante de redes dedicadas a la distribución y comercialización de cocaína, éxtasis (MDMA) y cannabis.

Su historial también incluye hechos violentos. En febrero de 2021, durante un altercado ocurrido en Amberes, habría atacado a una persona con un arma blanca y posteriormente le habría disparado en dos ocasiones, provocándole heridas en las extremidades inferiores.

Además, en procedimientos realizados previamente en Bélgica, las autoridades le habrían incautado drogas, armas de fuego, municiones y dispositivos de electrochoque. Parte de estos elementos, según los reportes, eran transportados en compartimientos ocultos instalados en vehículos.

La ubicación del ciudadano belga en Colombia fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de seguridad, el análisis de bases de datos de Interpol y los controles migratorios establecidos en el territorio nacional.

Tras su retención en Cartagena, Van Regenmortel quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes para definir su proceso de extradición hacia Bélgica.