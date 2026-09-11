Alerta en Kennedy: hallaron artefacto explosivo improvisado cerca de estación de Policía

Una nueva alerta de seguridad se registró durante la madrugada de este jueves en el suroccidente de Bogotá, luego de que fuera localizado un artefacto explosivo improvisado en inmediaciones de la estación de Policía de Kennedy y una estación de Bomberos ubicada junto a las instalaciones.

De acuerdo con el reporte conocido, el elemento habría sido dejado cerca de uno de los puntos de vigilancia. Personas que se movilizaban de manera sospechosa habrían lanzado el objeto en la zona.

El artefacto no alcanzó a explotar, por lo que la Policía activó el protocolo correspondiente y desplegó unidades especializadas para verificar la situación.

Intervención de unidades antiexplosivos

Al lugar llegaron integrantes de Antiexplosivos, Policía Judicial e Inteligencia, quienes realizaron la inspección del elemento para establecer sus características y determinar el procedimiento adecuado para su neutralización.

Tras la revisión, los especialistas determinaron que se trataba de un artefacto explosivo improvisado.

Para destruirlo de manera controlada, las unidades utilizaron un cañón disruptivo, procedimiento empleado para reducir el riesgo asociado al elemento y proteger a las personas que se encontraban en el sector.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas durante el procedimiento.

Segundo episodio en menos de 24 horas

El nuevo hallazgo se conoce apenas un día después de otro episodio registrado dentro de las mismas instalaciones policiales, donde fueron reportados dos artefactos de fabricación artesanal.

La sucesión de estos hechos ha generado una nueva alerta de seguridad en el sector de Kennedy, mientras las autoridades avanzan en las labores correspondientes para establecer las circunstancias en las que fueron dejados estos elementos.