Turbay alza su voz contra Afinia y pide revisar tarifas de energía en el Caribe

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, volvió a cuestionar el costo de la energía eléctrica en el Caribe colombiano y expresó su rechazo al nuevo incremento aplicado por Afinia.

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Según las cifras divulgadas por el mandatario, el precio del kilovatio hora pasó de cerca de $950 a $1.033,32, un aumento que, aseguró, termina golpeando con mayor fuerza a las familias de la región.

Turbay señaló que las condiciones climáticas del Caribe deben ser tenidas en cuenta al momento de establecer las reglas de consumo energético. Las altas temperaturas hacen que los hogares recurran durante más horas a ventiladores, aires acondicionados y otros equipos para refrigerarse.

El alcalde también cuestionó las medidas regulatorias relacionadas con el consumo y sostuvo que los usuarios no deberían ser penalizados por utilizar los electrodomésticos necesarios para enfrentar las altas temperaturas.

“Nos someten a multas por tener las neveras y los ventiladores prendidos todo el día, pero por sobrevivencia más no por derroche”, manifestó Turbay.

El mandatario ha pedido revisar las disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y planteó la necesidad de establecer condiciones que respondan a las particularidades del Caribe.

Además, Turbay ha insistido en avanzar hacia alternativas que permitan fortalecer la confiabilidad y autonomía energética de la región, incluyendo fuentes renovables.

La discusión se da en medio de las críticas recurrentes de autoridades y sectores sociales del Caribe frente al costo del servicio de energía y el impacto que las tarifas tienen sobre los hogares y las actividades económicas.