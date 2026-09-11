Ararca tendrá un renovado Centro del Adulto Mayor

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y la gestora social Liliana Majana visitaron los corregimientos de Santa Ana y Ararca, en la isla de Barú, donde compartieron con cerca de 230 adultos mayores y conocieron sus principales necesidades.

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Durante la jornada, el mandatario anunció la transformación del Centro de Atención al Adulto Mayor de Ararca, con el propósito de convertirlo en un espacio moderno, digno y destinado al encuentro y bienestar de esta población.

Turbay aseguró que el lugar contará con los recursos necesarios para su adecuación y planteó que tendrá climatización, televisores, restaurante y cocina, además de espacios para actividades recreativas, culturales y de integración.

“Vamos a convertirlo en el mejor centro de adulto mayor”, afirmó el alcalde durante su visita.

La Administración Distrital señaló que la intención es que el centro no sea únicamente un espacio físico para la atención, sino un punto de encuentro donde las personas mayores puedan compartir, participar en actividades y disfrutar de espacios de entretenimiento y bienestar.

Jornada de atención en la zona insular

La visita también incluyó una jornada social en la que adultos mayores de Santa Ana y Ararca recibieron diferentes apoyos. Entre las ayudas entregadas estuvieron complementos nutricionales, abanicos y zapatos.

En Santa Ana, además, fueron entregados bastones a personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad y autonomía.

Liliana Majana destacó la importancia de acercar la oferta institucional a las comunidades insulares y escuchar directamente a los adultos mayores.

La gestora social resaltó además el valor de preservar la memoria y los conocimientos de quienes han contribuido a construir la historia de Cartagena.