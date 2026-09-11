Constructora del edificio Lotus Apartamentos en Cartagena salió al paso por el problema de energía

En relación sobre la suspensión del servicio de energía eléctrica en el Edificio Lotus P.H., Promotora Torices del Mar S.A.S. precisa las actuaciones adelantadas y las circunstancias que han impedido culminar la individualización del servicio.

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Aseguran que comprenden la preocupación de los residentes y las dificultades que la interrupción del suministro representa para las familias que habitan el edificio. Precisamente por ello, consideran indispensable que la información sobre esta situación incorpore los soportes del proceso y permita identificar las responsabilidades de cada parte.

La Promotora rechaza que la situación se presente como consecuencia exclusiva de una falta de gestión de su parte o que se le atribuya íntegramente el costo de la energía consumida por los residentes y la copropiedad.

Gestiones adelantadas para la individualización

La Promotora reconoce su obligación de gestionar la individualización y ha adelantado actuaciones ante Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. —AFINIA—, dentro del expediente P22102024110044. Estas comprenden la presentación de documentación, atención de observaciones, solicitudes de revisión y visita, certificaciones y recalibración de medidores en varias oportunidades.

La certificación RETIE se obtuvo a finales de septiembre de 2025, mientras que la aprobación técnica para la energización definitiva fue emitida por el prestador a comienzos de julio de 2026. Esta secuencia permite advertir que el avance del procedimiento también ha estado sujeto a los tiempos de revisión y aprobación de la empresa de energía.

Por tanto, la ausencia de facturación individual a la fecha no permite concluir, por sí sola, que la Promotora haya permanecido inactiva o desatendido los requerimientos del prestador.

Precisan, además, que la aprobación técnica no equivale a la culminación de la individualización. Permanece pendiente el visto bueno de AFINIA para completar el proceso, cuya emisión está condicionada a la regularización de la deuda asociada al suministro general identificado con el NIC 1183891.

Pagos y costos asumidos por la Promotora

Durante este proceso, la Promotora asumió actuaciones y costos para facilitar el suministro de energía al edificio. Pagó la totalidad del servicio eléctrico hasta el 28 de febrero de 2025, aun cuando se había procedido con la escrituración y entrega del más de 50% de las unidades, posteriormente para facilitar la contribución y el pago de energía del contador matriz, efectuó mediciones y distribuciones proporcionales de los consumos, y asumió los sobrecostos de la energía provisional para mantener el valor del kilovatio/hora cobrado a los usuarios en condiciones equivalentes a las de edificios de la zona.

Mientras se concretaba la facturación individual, se implementó un mecanismo transitorio mediante el cual los copropietarios debían aportar los valores correspondientes a sus consumos y la Promotora efectuaba el pago de la factura general ante AFINIA. Este mecanismo permitía canalizar el pago del servicio, pero no constituía un compromiso de financiar indefinidamente la energía utilizada por los residentes y la copropiedad, que en su mayoría usufructúan los predios con rentas cortas.

Origen de los saldos pendientes

De acuerdo con las actas de entrega, los compradores aceptaron asumir el pago de los servicios públicos de sus inmuebles y los gastos de administración desde la entrega. Dentro de los valores pendientes también se encuentran consumos de zonas comunes cuyo pago, según los registros de la Promotora, no ha sido atendido por la administración.

Los aportes recibidos no cubrieron la totalidad de la energía facturada. El consumo continuó y se acumularon saldos pendientes que actualmente obstaculizan la culminación de la individualización.

Reconocen que existen propietarios que han realizado sus aportes. Sus pagos deben ser identificados y respetados en cualquier revisión de cuentas, sin atribuirles indiscriminadamente la situación de mora de otros usuarios.

La obligación de gestionar la individualización y la responsabilidad de pagar la energía consumida deben distinguirse. Las inconformidades frente al trámite requieren atención, pero no eliminan el costo del servicio efectivamente utilizado ni justifican trasladarlo, en su totalidad y sin revisar sus componentes, a la Promotora.

Del mismo modo, la existencia de una cuenta general a nombre de la Promotora no resuelve por sí sola la distribución interna de los costos entre quienes consumieron la energía. Para establecer los valores que corresponden a cada parte deben revisarse las mediciones, los períodos facturados, los pagos efectuados y los demás conceptos incluidos en el saldo.

Disposición para revisar las cuentas y contribuir a una solución

La Promotora cuenta con soportes de las mediciones, los cobros y los pagos efectuados, y mantiene su disposición a revisarlos con la administración y los copropietarios. Esta revisión permitirá precisar los valores a cargo de cada parte, reconocer los aportes realizados y diferenciar los consumos de los demás conceptos pendientes.

Adicionalmente, la Promotora ha accedido a realizar un aporte económico para facilitar una solución. Esta contribución no constituye aceptación de que la totalidad de la deuda le sea imputable ni sustituye los pagos que correspondan a los usuarios y a la copropiedad. Su aplicación debe articularse con los acuerdos que se concreten con AFINIA para regularizar la cuenta y avanzar en la normalización del servicio.

La Promotora continuará las gestiones a su cargo necesario para culminar la individualización. Las autorizaciones y actuaciones operativas que correspondan al prestador deberán ser definidas y ejecutadas por AFINIA, conforme al estado del trámite y a las condiciones de regularización del suministro.

La Promotora asegura que la comunidad merece conocer tanto las afectaciones que enfrentan los residentes como las gestiones técnicas realizadas, los costos asumidos por la Promotora y la incidencia de los saldos pendientes por consumo. Una información completa debe permitir comprender estos elementos sin anticipar conclusiones de responsabilidad exclusiva.

Promotora Torices del Mar S.A.S. reitera su disposición a contribuir a una solución documentada y concertada, que permita normalizar el suministro y completar su individualización, con reconocimiento de los pagos realizados y cumplimiento de las responsabilidades que correspondan a cada parte.