TEAM International y Sitecore amplían alianza para acelerar experiencias digitales impulsadas por IA

Colombia

TEAM International anunció el lanzamiento de TEAMCX, una empresa especializada en experiencia del cliente que brinda atención a América Latina, respaldada por el reciente nombramiento de TEAM como Platinum Partner y por un acuerdo que convierte a la compañía en la comercializadora exclusiva de Sitecore para Colombia, México, Brasil y Argentina.

Para las organizaciones de la región, este lanzamiento responde a un problema estructural persistente: históricamente, las plataformas de experiencia empresarial se han contratado desde el extranjero, implementado mediante equipos offshore y respaldado fuera de los horarios laborales de la región, fragmentando la responsabilidad a lo largo de toda la plataforma.

TEAMCX consolida un ecosistema de marketing unificado e impulsado por IA, integrando contenido, experiencia del cliente, personalización, analítica, gobernanza y operaciones digitales en una sola plataforma, respaldada por servicios integrales que abarcan desde la licencia e implementación de Sitecore hasta la optimización, soporte administrado e innovación continua.

“El estatus de Platinum Partner de TEAM International refleja el nivel de capacidad técnica y excelencia en la entrega necesaria para brindar soporte a entornos empresariales complejos”, señaló Matt Moore, CEO y Chairman, agregando: “Juntos, estamos fortaleciendo el acceso a la tecnología y experiencia de Sitecore para organizaciones en Colombia, México, Brasil y Argentina, ayudándolas a crear experiencias digitales más inteligentes, relevantes y de alto rendimiento.”

Impulsando a las empresas latinoamericanas hacia el escenario global.

TEAMCX y Sitecore ayudan a las empresas latinoamericanas a crecer más rápidamente y competir a nivel global, transformando el contenido, los datos, la IA y las experiencias de los clientes en un motor de crecimiento conectado que genera resultados empresariales medibles.

“Estamos muy orgullosos de continuar fortaleciendo nuestra relación con TEAM International y, con su colaboración, ampliar el alcance del valor que podemos ofrecer a través de experiencias digitales poderosas”, afirmó Jesper Broberg, Global Vice President – Growth de Sitecore. “Gracias a su experiencia, estamos en una posición sólida para ampliar nuestra presencia en estos mercados estratégicos, al tiempo que brindamos conjuntamente un excelente nivel de soporte y atención local a nuestros clientes.”