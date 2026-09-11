Alcaldía de Bello celebra la Semana de la Juventud con Bello Joven Fest

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Bello realizará una nueva edición de la Semana de la Juventud, que este año llega con el Bello Joven Fest, una programación que reúne actividades como el Color Run 7K, concierto de cierre y las elecciones de la Plataforma Municipal de Juventud.

Los eventos se llevarán a cabo entre el 11 y el 20 de septiembre, y se espera que más de 5.000 jóvenes hagan parte de las actividades programadas. Uno de los eventos centrales será la segunda edición de la Carrera Color Run 7K, que se realizará el domingo 13 de septiembre, con salida desde la Choza Marco Fidel Suárez y recorrerá 7 kilómetros hasta llegar a la Unidad Deportiva Tulio Ospina.

Bello Joven Fest incluirá Bello Ritmo, baile, música , Zona de Juego y Sobre Ruedas, Ciclovía, con actividades recreativas y deportivas; Cine en la Terraza y una jornada especial en el corregimiento de San Félix. También se realizarán la Lunada “Bello bajo las estrellas”, una Sembratón en el Cerro Quitasol, Torneo de Fútbol “Más Allá de la Tribuna”, entre otras actividades.

Un espacio dirigido al fortalecimiento de la proyección juvenil

El 19 de septiembre se tendrá un concierto de cierre en Electrobello acompañado por feria de emprendimiento, jornada de salud y oferta institucional a partir de las 2 de la tarde. La programación completa y los detalles de cada actividad se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de Inclusión Social o en la página web www.bello.gov.co.

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La Semana está a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana. Las elecciones del PMJ, cuentan con el acompañamiento de la Personería de Bello, la Contraloría de Bello, la Defensoría, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional.

Con este espacio los líderes de Bello buscan el fortaleciendo de los espacios dirigidos a las juventudes, reconociendo su participación y generando oportunidades para que encuentren en la ciudad escenarios para el deporte, la cultura, el bienestar y la construcción de sus proyectos.

La invitación es para que los jóvenes de Bello participen de estas actividades y disfruten de los diferentes espacios preparados para ellos.