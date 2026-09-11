Ricardo Montaner anuncia conciertos en Centroamérica con su gira “El Último Regreso” en octubre

MIAMI, FLORIDA - MARCH 31: Ricardo Montaner performs during Ya Te Echo de Menos Tour Opener at Miami-Dade Arena on March 31, 2023 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images) / John Parra

Ricardo Montaner prepara su gran regreso a los escenarios de Centroamérica con su gira llamada “El Último Regreso”, con la que visitará tres países durante octubre de 2026 y se reencontrará con sus seguidores en la región.

El recorrido comenzará el 2 de octubre en Ciudad de Guatemala, donde el artista ofrecerá un concierto en el Fórum Majadas. Esta será la primera parada de una agenda que continuará al día siguiente en otro país de Centroamérica.

Para el 3 de octubre, Montaner llegará a San Salvador, El Salvador, para presentarse en el Gimnasio Nacional, uno de los escenarios destinados para esta serie de conciertos.

La tercera presentación está programada para el día 5 de octubre en Tegucigalpa, Honduras, donde el cantante estará en el Nacional de Ingenieros Coliseum.

Con “El Último Regreso”, el artista busca volver a encontrarse con un público que ha seguido su carrera y disfrutar junto a sus seguidores de sus canciones más reconocidas y de los temas que han marcado distintas etapas de su trayectoria musical.

Las fechas confirmadas para Centroamérica son:

2 de octubre: Ciudad de Guatemala – Fórum Majadas.3 de octubre: San Salvador – Gimnasio Nacional. 5 de octubre: Tegucigalpa – Nacional de Ingenieros Coliseum.

De esta manera, el artista Ricardo Montaner suma tres presentaciones en Centroamérica como parte de una gira que lleva el nombre de “El Último Regreso”, llevando nuevamente su música a los escenarios de la región.