Policía refuerza operativos de prevención y control en municipios y zonas rurales de Bolívar

La Policía Nacional mantiene un despliegue permanente de prevención, vigilancia y control en diferentes municipios de Bolívar, con el objetivo de anticiparse a hechos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia en el departamento.

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Las jornadas se desarrollan en calles, parques, zonas comerciales, vías principales, barrios, corregimientos y sectores rurales, donde los uniformados realizan registros a personas y vehículos, verificación de antecedentes y controles a motocicletas.

De acuerdo con la institución, estas acciones buscan ampliar la presencia policial más allá de las cabeceras municipales y llegar directamente a las comunidades, especialmente a aquellas ubicadas en zonas rurales donde el contacto con los habitantes resulta fundamental para detectar de manera oportuna situaciones que puedan afectar la tranquilidad.

Además de los procedimientos de control, los policías adelantan actividades de acercamiento con comerciantes y ciudadanos, escuchando sus inquietudes y entregando recomendaciones para fortalecer las medidas de autoprotección.

“Nuestra prioridad es estar en el territorio, cerca de la gente. Seguiremos recorriendo los municipios, corregimientos, barrios y zonas rurales de Bolívar, fortaleciendo la prevención y actuando de manera oportuna frente a cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para mantener una comunicación permanente con las patrullas y zonas de atención policial, además de reportar oportunamente cualquier comportamiento o situación sospechosa que pueda representar un riesgo para la comunidad.

La Policía aseguró que estos despliegues continuarán de manera permanente en el territorio bolivarense, articulando las capacidades de prevención, vigilancia e investigación criminal, con el propósito de fortalecer la seguridad y convivencia en los municipios del departamento.