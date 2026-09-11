Festival Cordillera 2026: prográmese para este fin de semana con fechas, artistas y horarios
El festival se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, con artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul y Andrés Cepeda.
La ciudad de Bogotá se prepara para recibir una nueva edición especial del Festival Cordillera 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año. La cita será este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde durante dos días se reunirán artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros.
Las puertas abrirán desde la 1:00 p. m. y los primeros conciertos comenzarán aproximadamente a las 2:15 p. m. en los escenarios Cordillera y Cotopaxi.
¿Quiénes se presentan el sábado 12 de septiembre?
La primera jornada tendrá una programación que reúne rock, reggae, salsa y música urbana. Entre los artistas destacados están Andrés Calamaro, Sean Paul, Cultura Profética, Poligamia, Grupo Niche, Beéle, Miguel Mateos, Dread Mar I, Fobia, Lido Pimienta y Kei Linch, entre otros.
El sábado, Andrés Calamaro se presentará a las 8:00 p. m., mientras que Grupo Niche llegará a las 9:15 p. m. y Beéle estará en el escenario principal a las 10:30 p. m. El cierre estará a cargo de Sean Paul, a las 11:45 p. m., y Lido Pimienta, a medianoche, en otro escenario.
¿Quiénes estarán el domingo 13 de septiembre?
El segundo día tendrá como grandes protagonistas a Ricky Martin, Andrés Cepeda, Caifanes, Kany García, Mägo de Oz, Bonka, Vicente García, Diamante Eléctrico, Doctor Krápula, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles.
Entre los horarios más esperados están Andrés Cepeda a las 6:00 p. m., Caifanes a las 8:15 p. m., Kany García y Diamante Eléctrico a las 9:30 p. m. y Ricky Martin a las 10:30 p. m. El cierre comenzará a las 11:45 p. m. con Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles.
El festival reunirá propuestas de rock, pop, reggae, salsa, tropipop y otros sonidos latinoamericanos, con un cartel que incluye artistas de distintas generaciones.
Más información
El lugar es en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá. Las fechas son este sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026. La apertura de puertas es a partir de la 1:00 p. m. y los primeros shows son desde las 2:15 p. m.