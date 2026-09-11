Empresa de Tunja transforma escombros en ladrillos y adoquines

Una empresa de Tunja está utilizando residuos de construcción como materia prima para fabricar nuevos materiales. Visota SAS, ubicada en la vereda Pirgua, recibe escombros, los selecciona, pulveriza y tamiza para posteriormente mezclarlos y producir ladrillos y adoquines destinados a diferentes tipos de obras.

Omar Andrés Rodríguez, coordinador y director de proyectos de Visota SAS, explicó que la iniciativa surgió al identificar la disposición de escombros en vías principales y rurales. La empresa desarrolló un proceso para transformar estos residuos y reincorporarlos al sector de la construcción mediante un modelo de economía circular.

Según Rodríguez, la empresa tiene una capacidad de pulverización de cinco toneladas de material al día y cuenta con cuatro líneas de producción. Una de ellas puede producir hasta 2.500 unidades diarias, mientras que otra está destinada a un ladrillo tipo Lego, con una producción mensual de 20.000 unidades.

El emprendimiento ya ha llevado sus materiales a obras en Barranquilla, Vélez y Cundinamarca, además de proyectos privados en Tunja. La empresa produce adoquines peatonales y vehiculares y ladrillos estructurales tipo Lego como alternativa para aprovechar los residuos generados por las actividades de construcción.