Empresa de Tunja transforma escombros en ladrillos y adoquines
Visota SAS recupera residuos de construcción y los convierte en nuevos materiales sin utilizar hornos de cocción.
Una empresa de Tunja está utilizando residuos de construcción como materia prima para fabricar nuevos materiales. Visota SAS, ubicada en la vereda Pirgua, recibe escombros, los selecciona, pulveriza y tamiza para posteriormente mezclarlos y producir ladrillos y adoquines destinados a diferentes tipos de obras.
Omar Andrés Rodríguez, coordinador y director de proyectos de Visota SAS, explicó que la iniciativa surgió al identificar la disposición de escombros en vías principales y rurales. La empresa desarrolló un proceso para transformar estos residuos y reincorporarlos al sector de la construcción mediante un modelo de economía circular.
Según Rodríguez, la empresa tiene una capacidad de pulverización de cinco toneladas de material al día y cuenta con cuatro líneas de producción. Una de ellas puede producir hasta 2.500 unidades diarias, mientras que otra está destinada a un ladrillo tipo Lego, con una producción mensual de 20.000 unidades.
El emprendimiento ya ha llevado sus materiales a obras en Barranquilla, Vélez y Cundinamarca, además de proyectos privados en Tunja. La empresa produce adoquines peatonales y vehiculares y ladrillos estructurales tipo Lego como alternativa para aprovechar los residuos generados por las actividades de construcción.