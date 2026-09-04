¿Le cree más a Viera en Junior o a Gamero en Millonarios? El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2026 00:00:00 49:59 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nivel de América y su victoria ante Alianza FC. César dijo: “Creo que fue uno de los mejores partidos de América en el semestre. La mayoría ha destacado la participación de Quiñones”. Sobre el tema Steven agregó: “Alianza solo le llegó una vez y América no lo sufrió en ningún momento. Al minuto 60 ya estaba 3-0 y manejó el resultado. Desde hace mucho no veía un América que jugara tan bien”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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