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04 sep 2026 Actualizado 19:36

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El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el regreso de Alberto Gamero al banquillo de Millonarios.

Alberto Gamero / Getty Images

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¿Le cree más a Viera en Junior o a Gamero en Millonarios? El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2026

¿Le cree más a Viera en Junior o a Gamero en Millonarios? El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nivel de América y su victoria ante Alianza FC. César dijo: “Creo que fue uno de los mejores partidos de América en el semestre. La mayoría ha destacado la participación de Quiñones”. Sobre el tema Steven agregó: “Alianza solo le llegó una vez y América no lo sufrió en ningún momento. Al minuto 60 ya estaba 3-0 y manejó el resultado. Desde hace mucho no veía un América que jugara tan bien”.

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