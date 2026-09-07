¿Cuál es la camiseta que más pesa en Colombia? El Pulso del Fútbol, 7 de septiembre de 2026 00:00:00 50:36 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los entrenadores valientes que hay en el balompié actual. Steven dijo: “Me gustan los técnicos valientes, como David González, Lucas González, o como el mismo Gamero. Es que Lucas terminó primero con Águilas y por eso llegó al América después”. Sobre el tema César agregó: “Pues los dos González son muy buenos, pero les hace falta ganar. Este fin de semana en el Barcelona y el Arsenal se vieron técnicos valientes”.

YouTube