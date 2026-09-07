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07 sep 2026 Actualizado 21:02

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El Pulso del Fútbol, 7 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha del FPC y el debut de Sebastián Viera y Alberto Gamero.

Sebastian Viera DT de real cartagena /@RealCartagena

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¿Cuál es la camiseta que más pesa en Colombia? El Pulso del Fútbol, 7 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los entrenadores valientes que hay en el balompié actual. Steven dijo: “Me gustan los técnicos valientes, como David González, Lucas González, o como el mismo Gamero. Es que Lucas terminó primero con Águilas y por eso llegó al América después”. Sobre el tema César agregó: “Pues los dos González son muy buenos, pero les hace falta ganar. Este fin de semana en el Barcelona y el Arsenal se vieron técnicos valientes”.

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