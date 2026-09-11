Alianza por la Niñez pide priorizar a menores tras terremoto del 10 de agosto

Tras el terremoto del 10 de agosto, organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez hicieron un llamado a poner a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones durante la emergencia y la reconstrucción. La Alianza por la Niñez Colombiana, COALICO, NiñezYA y la Plataforma 3 Voces revisaron las lecciones que han dejado emergencias anteriores en Colombia para plantear recomendaciones de atención.

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Uno de sus principales análisis tras el terremoto es garantizar la identificación inmediata de los menores de edad que sean rescatados. El documento plantea realizar censos y registros con fotografías y datos biométricos, además de sistemas que permitan conocer en tiempo real dónde se encuentran, especialmente cuando son trasladados durante una emergencia.

Las organizaciones piden evitar separaciones innecesarias y establecer mecanismos seguros para encontrar a los familiares de los menores que queden solos o separados. Incluso advierten que, después de un desastre, no se deben realizar procesos de adopción de manera acelerada, primero debe agotarse la búsqueda de padres, abuelos, tíos y demás familiares.

La protección debe continuar cuando los menores llegan a un albergue; estos espacios deben contar con iluminación, privacidad y seguridad para prevenir casos de violencia, abuso y explotación. Además, se recomienda habilitar lugares donde puedan recibir acompañamiento psicológico, jugar, recuperar sus rutinas y expresar lo que sienten.

También se alerta sobre riesgos que pueden aumentar después de una emergencia, como la violencia sexual, la explotación, el trabajo infantil y el reclutamiento por parte de grupos armados. Por eso, las medidas deben adaptarse a la edad, el género, las condiciones de discapacidad y las características de cada territorio.

Las organizaciones señalan que el apoyo psicológico no puede concentrarse únicamente en los primeros días después del desastre. Debe mantenerse durante las distintas etapas de recuperación para identificar y atender a tiempo posibles afectaciones como el trastorno de estrés postraumático.

Se advierte que la escuela no solo permite continuar con el aprendizaje, sino que ofrece estabilidad, rutina y un espacio de protección. Por eso, la educación virtual debería funcionar como una solución temporal y no como reemplazo permanente de la presencialidad segura.

Se hace un llamado a escuchar a niñas, niños y adolescentes en las decisiones que los afectan. Consideran que no deben ser vistos únicamente como personas que reciben ayuda, sino como actores capaces de aportar ideas sobre temas como alojamiento, educación, espacios seguros y reconstrucción.

Las entidades recomiendan proteger los ingresos y empleos de las familias, mantener programas de protección social y hacer seguimiento durante los años posteriores al desastre. En la reconstrucción, a parte de ser con las estructuras afectadas, también debe ser por la recuperación de los vínculos familiares, las rutinas, la educación y los entornos seguros para la niñez.