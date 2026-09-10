Agreden a directivo de institución educativa en Sardinata, Norte de Santander

Marcha por agresión contra directivo de institución educativa en Sardinata, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una agresión contra el rector de la institución educativa Monseñor Sarmiento Peralta, ubicada en el corregimiento Las Mercedes, en Sardinata, generó una jornada de protesta por parte de padres de familia y estudiantes, quienes rechazaron los hechos de violencia contra los docentes.

El caso ocurrió al mediodía, cuando el rector Rolando Mendoza se dirigía hacia la institución educativa luego de finalizar la jornada académica.

Según Charles Ramírez, representante de los padres de familia, el directivo fue abordado por un padre de familia y posteriormente golpeado en el rostro.

“El rector venía subiendo hacia la institución, ya había terminado la jornada de la mañana, y un padre de familia lo llamó para hacerle una pregunta. Terminó agrediéndolo en el rostro. Él llegó a mi casa con la nariz reventada y ensangrentada. Como padres de familia rechazamos totalmente estas agresiones”.

Según explicó Ramírez, la situación estaría relacionada con un procedimiento activado por la institución educativa ante una situación que involucraba a un estudiante de 15 años.

El representante de los padres de familia señaló que el colegio debe activar las rutas correspondientes cuando un estudiante manifiesta que estaría siendo víctima de maltrato o que no desea permanecer en su hogar.

“Cuando los niños manifiestan que están siendo maltratados verbal o físicamente, todo eso llega al colegio y tenemos una ruta que debemos activar. Tenemos que defender y proteger a los niños. Después de esa ruta, el caso queda en manos de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia y las entidades encargadas de continuar el procedimiento”.

El rector se encuentra actualmente en Cúcuta, donde recibe valoración médica, mientras que la institución educativa permaneció cerrada durante la jornada.

Los docentes, según el representante de los padres, permanecieron dentro del plantel.

La comunidad educativa decidió realizar una marcha pacífica para rechazar la agresión y pedir garantías para quienes ejercen labores educativas en este corregimiento.

“Salimos a marchar para decirle a la comunidad que el diálogo y la comunicación son el camino para tener paz y tranquilidad. Si maltratan, ultrajan, amenazan o golpean a los docentes, ellos pueden irse del territorio y es difícil que regresen. Podemos quedar sin profesores y los más perjudicados son nuestros niños y jóvenes”.

La comunidad pidió que se adelanten las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades por la agresión contra el rector.