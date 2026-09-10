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10 sep 2026 Actualizado 14:42

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Tiroteo tras robo a esposa de senador en una iglesia del sur de Cali

La mujer fue abordada por hombres armados que le robaron joyas, dinero y otras pertenencias al salir de misa

Tiroteo tras robo a esposa de senador en una iglesia del sur de Cali. Foto tomada de redes sociales

Tiroteo tras robo a esposa de senador en una iglesia del sur de Cali. Foto tomada de redes sociales

Tiroteo tras robo a esposa de senador en una iglesia del sur de Cali. Foto tomada de redes sociales
Cali
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Un tiroteo se registró en la noche de este miércoles 9 de septiembre en las afueras de la iglesia La María, ubicada en la avenida Cañasgordas con carrera 126, en el sector de Pance, al sur de Cali.

La víctima fue identificada como Diana Marcela Molina Orozco, esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, quien acababa de salir de misa cuando fue abordada por varios hombres armados que llegaron hasta el parqueadero del templo.

Los delincuentes le hurtaron joyas, un teléfono celular, un bolso con dinero y otras pertenencias. Tras el hurto, los escoltas que se encontraban en el lugar reaccionaron y se produjo un intercambio de disparos con los asaltantes.

La Policía confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas muertas, heridas ni capturadas por estos hechos.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer la identidad y el paradero de los responsables.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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