Puesto de control permitió incautación de medicamentos ilegales en Calamar, Bolívar

Un cargamento de fármacos que iba por carretera terminó bajo custodia de las autoridades. Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar incautaron 2.400 cajetillas de alprazolam de 0,5 mg durante un puesto de registro y control instalado en jurisdicción de Calamar.

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El procedimiento se realizó en la vía Sincelejo–Calamar, a la altura del kilómetro 133, sector de la báscula de Calamar. Según el reporte policial, las medicinas eran transportadas en 10 cajas a bordo de un camión de placas SZK-006.

Al verificar la mercancía, los policías encontraron que las cajetillas contenían tabletas de alprazolam y presentaban en sus empaques la leyenda “Uso Institucional”. El cargamento, avaluado en aproximadamente 27 millones de pesos, no contaba, de acuerdo con las autoridades, con la documentación necesaria para acreditar su cadena sanitaria y transporte.

El alprazolam es un medicamento de prescripción perteneciente al grupo de las benzodiacepinas y se utiliza médicamente, entre otros casos, para el tratamiento de trastornos de ansiedad y pánico. Sin embargo, su consumo sin supervisión médica puede generar somnolencia, alteraciones de la coordinación, dependencia y otros efectos graves, especialmente cuando se mezcla con alcohol u otras sustancias depresoras.

Precisamente por esos riesgos, su distribución y comercialización están sometidas a controles especiales. Las autoridades buscan evitar que medicamentos fiscalizados terminen en mercados ilegales, ventas sin fórmula médica o sean utilizados de manera indebida. En este caso, la Policía no informó que se hubiera establecido que el cargamento tuviera como destino alguna organización delincuencial.

Durante el procedimiento fue identificado el hombre de 45 años que transportaba la mercancía. Las autoridades señalaron que la medida adoptada fue la incautación de los medicamentos, que quedaron a disposición de la Secretaría de Salud del municipio de Calamar para los trámites correspondientes.

“Estos controles en las carreteras de Bolívar no solamente están dirigidos a combatir el delito, sino también a proteger la salud de los ciudadanos. Continuaremos verificando el transporte de medicamentos y mercancías sometidas a controles especiales para impedir su comercialización irregular”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional anunció que mantendrá los planes de registro y control sobre los principales corredores viales del departamento para detectar mercancías que sean transportadas sin cumplir los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.