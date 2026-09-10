Mutualser EPS alerta a sus afiliados por posibles llamadas fraudulentas

Mutualser EPS emitió una alerta a sus afiliados ante la identificación de posibles llamadas fraudulentas realizadas por terceros que estarían utilizando el nombre de la entidad para ofrecer servicios, gestionar citas o solicitar información personal.

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De acuerdo con la organización, durante lo corrido de 2026 se han conocido casos en los que personas ajenas a Mutualser contactan a los usuarios para ofrecer agendamiento de citas con especialistas, trámites, supuestos diagnósticos de enfermedades de alto costo o “enfermedades silenciosas”, además de tratamientos que la EPS no autoriza ni comercializa.

Según Mutualser, estas prácticas tendrían como finalidad obtener datos personales e información sensible de los afiliados, así como generar cobros por servicios que no hacen parte de la atención ofrecida por la entidad.

La EPS recordó que no solicita por vía telefónica ni mediante canales no autorizados datos sensibles, claves, códigos de verificación, información financiera o pagos. Por ello, recomendó desconfiar de cualquier contacto que genere presión para tomar decisiones inmediatas o que solicite dinero o información para realizar una gestión.

Ante una llamada de este tipo, Mutualser recomienda no entregar datos, no realizar pagos y finalizar la comunicación. Posteriormente, los usuarios pueden verificar directamente la información con la entidad.

Los canales oficiales habilitados son:

WhatsApp: 310 608 0399

310 608 0399 Línea gratuita: #603 o 018000 116882

#603 o 018000 116882 Página web: www.mutualser.com

www.mutualser.com Oficinas: 115 sedes a nivel nacional

Mutualser EPS hizo un llamado a sus afiliados a mantenerse atentos y confirmar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales, como medida para proteger sus datos personales y prevenir posibles casos de fraude o abuso.