Alcaldía retira 26 toneladas de residuos del alcantarillado de Bazurto

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría General y con el apoyo de Aguas de Cartagena, adelanta una nueva jornada de limpieza preventiva y correctiva del sistema de alcantarillado del Mercado de Bazurto, con el propósito de prevenir taponamientos e inundaciones durante las temporadas de lluvia.

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Las labores comenzaron esta semana y, durante las dos primeras noches, fueron retiradas aproximadamente 26 toneladas de residuos y sedimentos. La extracción incluyó 90 bolsas de 25 kilogramos y tres camiones con capacidad de ocho metros cúbicos cada uno.

La intervención contempla la limpieza de cámaras, redes y registros de alcantarillado en diferentes puntos del mercado. Los trabajos iniciaron en el sector del CAI de Martínez Martelo, sobre la calle 23, y continuarán progresivamente por La Ele, La Rampa, Los Plátanos y la zona de buses de Marialabaja.

Las jornadas se desarrollan entre las 9:00 de la noche y la madrugada, con el objetivo de reducir el impacto sobre comerciantes, trabajadores y usuarios durante las horas de mayor actividad comercial.

Para retirar el material acumulado se utilizan brigadas manuales y equipos de presión-succión. Entre los residuos encontrados hay sedimentos, plásticos, palos, piedras y basura, elementos que pueden reducir la capacidad de conducción del sistema.

También está contemplado el cambio de tapas de los registros que presenten condiciones que requieran ser intervenidas.