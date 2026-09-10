Juzgado deja sin efecto desacato contra Dumek Turbay por caso Parque de la Marina

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efecto el trámite de desacato que se adelantaba contra el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por el caso relacionado con la renovación integral del Parque de la Marina, en el Centro Histórico.

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La decisión, emitida el pasado 3 de septiembre de 2026, anuló la actuación que había derivado en una sanción contra el mandatario distrital, consistente en dos días de arresto y una multa.

Según la información entregada por el Distrito, el proceso se originó en una petición presentada el 15 de mayo de 2026, en la que los accionantes formularon 23 preguntas sobre diferentes aspectos del proyecto de renovación del Parque de la Marina.

El EPA Cartagena respondió el 6 de julio los asuntos correspondientes a sus competencias y precisó que 10 de las preguntas no estaban dentro de su ámbito. Por su parte, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito respondió los demás interrogantes relacionados con posibles acuerdos con la Armada Nacional, estudios, diseños, conceptos, actos administrativos y aspectos presupuestales.

La Administración aseguró que, tras revisar la información disponible, no existía un acuerdo o convenio interadministrativo suscrito o proyectado para la renovación integral del parque, ni un proyecto formal que hubiera generado los documentos consultados.

Pese a estas respuestas, los accionantes consideraron que su derecho fundamental de petición no había sido atendido de manera completa. El 9 de julio, un juzgado amparó ese derecho y ordenó a la Alcaldía responder de fondo la solicitud.

La decisión fue impugnada por el Distrito el 16 de julio, pero posteriormente fue confirmada en segunda instancia. El 22 de julio se dio apertura al incidente de desacato contra el alcalde y, el 1 de septiembre, se impuso la sanción.

Juzgado encontró irregularidades en el trámite

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito determinó que durante el trámite del desacato se presentaron irregularidades procesales que afectaron las garantías del Distrito.

Entre ellas, señaló que se habrían unificado indebidamente en un mismo auto el requerimiento previo a la autoridad y la apertura formal del incidente, cuando, de acuerdo con las reglas aplicables, estas deben desarrollarse como etapas independientes.

También advirtió una posible vulneración del debido proceso, debido a que la sanción se impuso sin que se hubiera habilitado formalmente un periodo probatorio para que la Alcaldía presentara sus descargos y explicaciones.

Por estas razones, la actuación fue anulada a partir del 22 de julio de 2026 y el expediente regresó al despacho de origen para que, si corresponde continuar el trámite, este sea adelantado respetando las formalidades establecidas por la ley.

Tras la notificación a los accionantes el 3 de septiembre, la apoderada judicial del Distrito solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y pidió el archivo definitivo del expediente, argumentando que la Administración ya había dado respuesta a la petición.