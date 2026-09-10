Más de 80 veedores y asociaciones de pacientes entraron en diálogo con la Superintendencia de Salud

Día de diálogos entre la Superintendencia Nacional de Salud y más de 80 veedores ciudadanos de la salud

Colombia

María Andrea Godoy, Superintendente Nacional de Salud se reunió este jueves 10 de septiembre con más de 80 representantes de veedurías de todo el país y con distintas asociaciones de pacientes para escuchar las inquietudes, recoger propuestas, construir acciones conjuntas para fortalecer la protección de los derechos de los usuarios en los sistemas de salud y enfocarse en los territorios priorizando sus necesidades.

En este primer encuentro la prioridad estuvo relacionada con el uso de los canales de atención de la entidad, para promover una mejor organización de las reclamaciones y evitar que se repitan los procesos más de dos veces.

Los veedores destacaron la labor de la Superintendencia por escuchar los planteamientos de las asociaciones y de esta forma poder construir soluciones en conjunto. Del mismo modo, María Godoy destacó el papel de los veedores como aliados fundamentales para promover el control social y la pedagogía sobre el uso adecuado de los servicios de salud.

“En la Supersalud tenemos la tarea de que la entidad recobre su dignidad y vuelva a ser una institución respetada por los colombianos”, comentó la Superintendente de Salud.

Le puede interesar: Supersalud ordena medidas contra Discolmets tras miles de quejas en Sogamoso