Operación marítima mantiene límites normales en el Pacífico pese al Fenómeno del Niño

Tumaco-Nariño

La Dirección General Marítima (DIMAR) a través de la Capitanía de Puerto confirmó que en el litoral Pacífico nariñense las actividades marítimas, portuarias y de navegación tuvieron un balance de normalidad operacional, pese a las condiciones del fenómeno del Niño, sin que se hayan presentado restricciones ni afectaciones asociadas.

De acuerdo con el consolidado comparativo entre las vigencias 2025 y 2026, la jurisdicción atendió de manera acumulada 382 embarcaciones de carga, pesca y transporte de hidrocarburos durante el tercer trimestre, manteniendo el promedio frente a las 380 naves registradas en igual lapso del año anterior.

Más información Este año 26 combatientes han entregado las armas en el pacífico de Nariño

En el ámbito internacional, se destacó el incremento en las recaladas de pesca industrial extranjera, que pasaron de 6 naves en 2025 a 41 en 2026, mientras que el tráfico de tanqueros internacionales, se mantuvo con 10 unidades en ambas vigencias.

Ampliar Cerrar

A nivel nacional, las motonaves de carga general sumaron 168 arribos frente a los 172 reportados en 2025; el transporte de hidrocarburos registró 118 recaladas frente a las 138 del año anterior; y la flota pesquera nacional acumuló 45 embarcaciones respecto a las 54 del tercer trimestre de 2025.

Por otro lado, la conectividad regional y el abastecimiento hacia las poblaciones costeras continuaron su curso regular mediante 286 maniobras de cabotaje marítimo, frente a las 310 ejecutadas en el tercer trimestre de 2025. Asimismo, bajo supervisión permanente de los inspectores de la Capitanía de Puerto en los muelles autorizados, se garantizó el transporte seguro de 15.022 pasajeros durante el trimestre, en contraste con los 19.951 usuarios movilizados en el mismo periodo del año anterior, bajo estrictos estándares de seguridad en la navegación.

Paralelamente, la Autoridad Marítima Colombiana mantiene bajo observación técnica sectores costeros con procesos geomorfológicos activos, en especial en en el corregimiento de Pasacaballos.