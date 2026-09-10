Golpean las finanzas del ELN en zona rural de Cúcuta

Cúcuta.

Un nuevo golpe a las economías ilícitas del ELN fue propinado por las autoridades en zona rural de Cúcuta, donde tropas del Ejército, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos y la Sijín de la Policía, ubicaron y destruyeron un laboratorio destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína.

La operación se desarrolló en la vereda El Ojito, donde fueron encontradas seis estructuras rústicas que conformaban este complejo para la producción de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento fueron neutralizados de manera controlada 490 kilos de clorhidrato de cocaína y 300 kilos de pasta base de coca, además de 1.027 galones de insumos líquidos y 200 kilos de insumos sólidos.

También fue destruida maquinaria utilizada en el procesamiento del alcaloide, entre ella una prensa hidráulica, un compresor, cuatro sopladores, cuatro hornos microondas, un marciano, un gusano y una tolva de decantación.

Según el Ejército, el laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas de clorhidrato de cocaína al mes, con una ruta de comercialización que tendría como destino el Caribe colombiano y la frontera con Venezuela, para posteriormente ser enviado hacia Centroamérica.

Las autoridades estima que con esta operación se afectaron las finanzas del ELN en más de 2.500 millones de pesos y se evitó la comercialización de aproximadamente 1,2 millones de dosis de estupefacientes en los mercados ilegales.

La Trigésima Brigada señaló que continuará adelantando operaciones contra las estructuras armadas y sus fuentes de financiación, con el propósito de debilita su capacidad económica y fortalecer el control territorial en Norte de Santander.