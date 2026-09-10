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10 sep 2026 Actualizado 16:34

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Enviado a la cárcel presunto abusador sexual de su hijastra menor de edad en Cartagena

Según la fiscalía, los vejámenes se habrían cometido durante cuatro años

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Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre de 40 años señalado de abusar sexualmente a su hijastra.

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Según la investigación, los hechos iniciaron en Cartagena (Bolívar) en 2022 y se habrían extendido hasta mayo pasado. Estas acciones, se presume, ocurrieron en la vivienda donde convivían el presunto agresor, su compañera sentimental y la menor, quien para entonces tenía 6 años.

La Fiscalía demostró que el procesado habría aprovechado la relación de confianza y autoridad para abusar de la menor de edad mientras la mamá de esta dormía. Además, se cree que le pedía no contar nada para evitar conflictos.

El ente acusador imputó al investigado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Por disposición judicial el hombre cumplirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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