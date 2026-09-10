Harry Styles ofrecerá dos conciertos en Madrid con la gira ‘Together, Together’ en 2027

El cantante británico Harry Styles anunció este jueves que ofrecerá dos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de julio de 2027 como parte de su extensión europea y en Norteamérica de su actual gira ‘Together,Together’.

El excomponente de la ‘boyband’ One Direction desveló hoy en sus redes sociales que pasará por un total de doce ciudades el próximo año, entre las que está la capital española, en una gira que comenzará a principios de abril en Phoenix, Arizona (EE.UU.) y acabará en Londres a finales de agosto, con tres conciertos en el estadio de Wembley.

En las fechas en Madrid, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 14 de septiembre, Harry Styles contará con la cantautora canadiense Feist como telonera.

Entre los artistas que lo acompañarán en el resto de ciudades, destaca la australiana Kylie Minogue, que abrirá para Styles en Los Ángeles; los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, que le precederán en Dallas (Texas), o la artista estadounidense Caroline Polachek, que será su invitada en París.

30 fechas en el emblemático Madison Square Garden

El artista se encuentra actualmente en plena primera parte de su gira ‘Together, Together’, concretamente en una residencia de 30 fechas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Con este tour, que arrancó el pasado mes de mayo en Ámsterdam, Styles ha ofrecido conciertos en Brasil, México o Londres, donde además logró batir el récord del mayor número de conciertos ofrecidos durante una misma gira en el estadio de Wembley con 12. Tras finalizar su residencia neoyorquina, y antes de embarcarse en las fechas de 2027, dará conciertos en Australia.

El cantante británico publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, tras más de tres años de parón musical.

Tras la separación de One Direction en 2016, Styles comenzó su exitosa carrera en solitario, llegando a obtener con su tercer disco, ‘Harry´s House’, (2022) un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.