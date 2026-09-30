EE.UU. sanciona a líder del Tren de Aragua y presuntos cómplices en millonario robo de cajeros

WASHINGTON, DC - JULY 1: Acting Attorney General Todd Blanche answers questions at a press conference announcing Tren de Aragua enforcement efforts at the Department of Justice in Washington, DC on July 1, 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra un líder de la organización venezolana Tren de Aragua y una decena de individuos o entidades presuntamente involucrados en robos de cajeros automáticos.

Según un comunicado del Departamento de Estado, en el caso de los cajeros automáticos, se trata de un “esquema que robó millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses”.

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“Uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, Aníbal Alexander Canelón Aguirre, también conocido como ‘Prometheus’, orquestó el esquema mediante el cual se roba efectivo de cajeros automáticos (ATM) ubicados en Estados Unidos usando software malicioso”, indicó el texto.

El caso de los cajeros automáticos desvalijados empezó a salir a la luz a principios de 2024.

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Miembros del Tren de Aragua presentes en 26 estados lograron introducir ese software en cajeros automáticos y sacar dinero durante meses.

En Nebraska, en un fin de semana en agosto de 2025, desaparecieron 300.000 dólares, según informó la prensa estadounidense, citando documentos del Departamento de Justicia.

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Meses después fueron detenidos dos miembros de la organización delictiva, y este año se presentaron cargos contra decenas de individuos en 26 estados, entre ellos “Prometheus”, también conocido como “El Ingeniero”, y que sigue fugitivo.

Al imponer sanciones, Estados Unidos prohíbe a cualquier ciudadano o entidad entablar relaciones financieras o económicas con “Prometheus” o con la decena de presuntos cómplices, incluidos varios ciudadanos y dos empresas en México.

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“Estados Unidos va por ustedes y por sus bienes, sin importar dónde se escondan”, aseguró el comunicado oficial.

Otro sancionado del Tren de Aragua es Juan Gabriel Rivas Núñez, también conocido como “Juancho”, implicado en la extracción ilegal de oro y narcotráfico en varios países de la región.

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