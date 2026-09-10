Ecopetrol realizó simulacro de emergencia en la Refinería de Cartagena

Ecopetrol realizó el simulacro anual de potencial desastre en la Refinería de Cartagena, una jornada preventiva que permitió evaluar la capacidad de respuesta de la compañía ante una eventual emergencia y fortalecer la coordinación con las autoridades de la ciudad.

El ejercicio se desarrolló en el Terminal Néstor Pineda (TNP) bajo un escenario simulado de pérdida de contención de hidrocarburos, con una liberación potencial de 2.000 barriles. La compañía aclaró que se trató exclusivamente de un ejercicio preventivo y que no ocurrió una emergencia real.

La actividad fue diseñada con base en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) y el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) de la Refinería.

Durante el simulacro se activó el Sistema de Comando de Incidentes y se desplegaron equipos especializados para realizar ejercicios de control y recuperación de hidrocarburos. También fueron evaluados los protocolos relacionados con la protección de áreas sensibles, seguridad física, logística, comunicaciones y gestión de crisis.

Debido a la magnitud del escenario planteado, se pusieron a prueba los mecanismos de apoyo del Grupo Ecopetrol, el Plan de Ayuda Mutua y la capacidad para movilizar recursos especializados adicionales.

La jornada contó con la participación y articulación de entidades como DIMAR, la Capitanía de Puerto, Armada Nacional, Policía Nacional, organismos de gestión del riesgo, cuerpos de bomberos, autoridades ambientales y representantes de las comunidades.

Alfonso Enrique Núñez Nieto, gerente general de la Refinería de Cartagena y comandante del incidente simulado, destacó la importancia de estos ejercicios para mantener preparados a los equipos.

“Este ejercicio refleja el amplio entrenamiento que por años ha desarrollado la Refinería en prevención y administración del riesgo, con procesos claros y equipos preparados para responder ante cualquier eventualidad”, afirmó.