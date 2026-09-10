Dumek Turbay alistaría demanda contra la CREG si no se modifica la resolución de ahorro de energía

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que prepara una demanda contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por la medida de ahorro energético que comenzó a aplicarse en Colombia desde el pasado primero de septiembre.

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La regulación establece una meta individual de consumo de energía para los usuarios, calculada con base en el comportamiento registrado durante los últimos 12 meses. Quienes superen en más de un 10 % ese límite deberán asumir un cobro adicional, mientras que quienes reduzcan su consumo en más de ese porcentaje podrán recibir un beneficio económico.

Turbay cuestionó que estos criterios sean aplicados de manera general en el país y señaló que no se están teniendo en cuenta las condiciones climáticas del Caribe, donde las altas temperaturas generan una mayor necesidad de utilizar ventiladores y sistemas de aire acondicionado.

“Es absolutamente inadmisible que nos equiparen a Tunja, a Pasto, a Bogotá”, manifestó el mandatario, al considerar que los patrones de consumo energético de Cartagena no pueden compararse con los de ciudades de clima frío.

El alcalde pidió a la CREG revisar la resolución y aseguró que esperará una respuesta durante esta semana antes de avanzar con las acciones judiciales.

En caso de que no haya modificaciones, la demanda se haría efectiva la próxima semana, a partir del lunes 14 de septiembre de 2026, según anunció Turbay. El mandatario indicó que acudirá ante la jurisdicción administrativa y que su primera pretensión será solicitar la suspensión de la resolución.

Aunque Turbay respaldó la necesidad de promover el ahorro de energía, insistió en que cualquier mecanismo debe considerar las particularidades de cada región y evitar que los usuarios del Caribe sean penalizados por consumos asociados a las condiciones climáticas.

La CREG ha explicado que el programa es temporal y busca incentivar la reducción del consumo, sin modificar directamente las tarifas. También contempla excepciones para determinados usuarios y mecanismos de reconocimiento para quienes logren disminuir su consumo.