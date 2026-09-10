Aguas de Cartagena avanza en la recuperación de la EBAC Dolores, que registra 30 % de ejecución

Aguas de Cartagena continúa con las labores técnicas y operativas para recuperar la capacidad de bombeo de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores, luego de la afectación registrada en su operación.

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De acuerdo con la empresa, los equipos permanecen trabajando de manera continua en campo, con el objetivo de avanzar en la recuperación de la estación y contribuir a la normalización del servicio de agua potable en la ciudad.

A corte de este miércoles 9 de septiembre, los trabajos presentan un 30 % de ejecución, mientras los equipos técnicos desarrollan las actividades necesarias para restablecer progresivamente la operación.

Como parte de la intervención, Aguas de Cartagena programó la suspensión temporal del suministro para dos grupos hidráulicos, que representan aproximadamente el 10 % de los usuarios.

El primer grupo tiene la suspensión programada desde las 11:00 a. m. del 9 de septiembre hasta las 4:00 a. m. del jueves 10 de septiembre. Entre los sectores incluidos se encuentran María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Chapacuá, El Gallo, Los Cerezos, Las Margaritas y Nuevo Milenio, además de diferentes sectores de Olaya.

También se contemplan sectores parciales de La Candelaria, Chiquinquirá, Las Gaviotas, Olaya San Antonio, Los Alpes, Olaya Stella y Las Palmeras.

El segundo grupo tendrá la suspensión desde las 8:00 a. m. del jueves 10 de septiembre hasta las 4:00 a. m. del viernes 11 de septiembre. La medida cobija sectores como El Campestre, El Golf, El Milagro, Blas de Lezo, El Socorro, San Fernando, Ternera, Alameda La Victoria, Los Ciruelos, Simón Bolívar, 11 de Noviembre, Berlín y la Cárcel de Ternera, entre otros.

La empresa explicó que, una vez finalicen las labores, el restablecimiento del servicio será gradual, debido al tiempo que requiere la red para recuperar sus niveles y presiones normales.