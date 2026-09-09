Cerca de 20 entidades firman alianza por una Cartagena más limpia

La Alianza por una Cartagena más Limpia, liderada por la Fundación Grupo Social y la Fundación Santo Domingo, fue presentada este 9 de septiembre como una apuesta para articular esfuerzos y llevar a otros sectores los aprendizajes obtenidos en la Comuna Seis y el Megabarrio Bicentenario.

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Durante los últimos ocho años, en estos territorios se han desarrollado procesos de transformación cultural con la participación de comunidades, autoridades, empresas prestadoras del servicio, organizaciones de recicladores y otros actores.

Como resultado, se han recuperado 32 puntos críticos de arrojo de basuras, se han creado acuerdos comunitarios para el manejo adecuado de los residuos y más de 18.532 personas han participado en procesos de sensibilización. Además, 60 gestores comunitarios han sido formados para impulsar estas acciones desde los barrios.

“Cartagena vive hoy un momento complejo frente a la gestión de los residuos sólidos, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Durante los últimos 8 años hemos logrado avances muy significativos en los barrios que acompañamos, y hoy compartimos esos aprendizajes con la ciudad”, señaló Maristella Madero, directora del Territorio Progreso Cartagena de Fundación Grupo Social.

La estrategia también ha fortalecido iniciativas de reciclaje como ASOREBIC, en Bicentenario, y seis organizaciones comunitarias de reciclaje en la Comuna Seis, procesos que benefician a cerca de 3.000 familias y generan nuevas oportunidades alrededor del aprovechamiento de residuos.

En materia de educación ambiental, uno de los procesos destacados es el Reciclatón de la Comuna Seis, mientras que en Bicentenario el trabajo con tres instituciones educativas involucró a cerca de 3.800 estudiantes y permitió recuperar 460 kilogramos de PET.

Para Dolly González, gerente del Megabarrio Bicentenario de Fundación Santo Domingo, los resultados demuestran que los cambios son posibles cuando existe un trabajo articulado entre comunidades e instituciones.

“Cuando diferentes actores se articulan alrededor de un propósito común, se pueden generar cambios que trascienden una actividad puntual y empiezan a convertirse en nuevas prácticas en los territorios”, afirmó.

Desde el Distrito, la secretaria General de Cartagena, María Patricia Porras Mendoza, destacó la importancia de respaldar estos procesos y fortalecer la responsabilidad compartida frente al cuidado de la ciudad.

“Queremos una superciudad y eso implica formar superciudadanos, personas que cuiden sus espacios públicos y el lugar que compartimos”, sostuvo.