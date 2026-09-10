Aprehenden a menor tras presunto hurto de una cadena de oro en Cartagena

La rápida reacción de uniformados permitió recuperar una cadena de oro avaluada en más de cinco millones de pesos, luego de que un adolescente de 17 años fuera aprehendido en flagrancia por un presunto hurto en el Centro Histórico de Cartagena.

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El procedimiento se registró en la Calle Primera de Badillo, donde unidades del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional atendieron las voces de auxilio de un ciudadano extranjero, quien señaló al menor como el presunto responsable de haberle arrebatado la cadena que llevaba consigo.

Tras realizarle un registro, los uniformados encontraron en poder del adolescente una cadena de oro. El elemento fue posteriormente reconocido por la víctima como la joya que le había sido hurtada.

La Policía informó que el objeto fue recuperado y entregado nuevamente a su propietario, quien destacó la reacción de los uniformados y la recuperación del elemento.

El adolescente fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde se adelantarán las actuaciones correspondientes para establecer su situación jurídica.

El teniente coronel Gonzalo Laguna, jefe de la Seccional de Protección, señaló que la Policía continuará reforzando los controles en las zonas turísticas de la ciudad para garantizar la seguridad de residentes, comerciantes y visitantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea de emergencia 123 o los canales institucionales habilitados.