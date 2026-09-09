GAULA realiza jornada contra la extorsión en el barrio San Francisco

Con recomendaciones dirigidas a comerciantes y residentes, unidades del GAULA de la Policía Nacional adelantaron una jornada de prevención contra la extorsión en el barrio San Francisco, en Cartagena.

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Durante la actividad, los uniformados recorrieron el sector y socializaron con la comunidad las principales medidas para identificar posibles situaciones de riesgo y evitar ser víctimas de las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes para intimidar y exigir dinero.

Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de no entregar información personal, no acceder a exigencias realizadas mediante amenazas y reportar de manera oportuna cualquier situación sospechosa que pueda estar relacionada con este delito.

Asimismo, el GAULA recordó a los ciudadanos que está disponible la línea 165, donde pueden recibir orientación y denunciar hechos relacionados con secuestro y extorsión.

Durante la jornada también fue socializada la línea 157, correspondiente al canal nacional anticorrupción y de transparencia del Ministerio de Defensa Nacional.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad a no guardar silencio frente a las extorsiones y a utilizar los canales institucionales para solicitar acompañamiento, recibir orientación o poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que pueda representar un riesgo para comerciantes, residentes o sus familias.