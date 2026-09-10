Aumentan agresiones contra autoridades de tránsito
Más de cuatro personas han sido judicializadas
Cúcuta
Una nueva agresión que se hace viral en redes sociales por ataques a los funcionarios públicos que regulan la movilidad tiene preocupadas a las autoridades en Cúcuta.
El secretario de tránsito municipal Johan Botello dijo a Caracol Radio que “lamentablemente volvemos a registrar la agresión y los niveles de irrespeto de algunos conductores cuando se aplican los controles en las vías”.
Expresó que se registraron dos casos “donde un joven se va lanza en ristre contra los agentes y la policía y el otro que se va hasta la grúa para intentar descender la motocicleta inmovilizada”.
Indicó el funcionario que frente a los hechos que han venido ocurriendo se ha procedido a la judicialización de las personas involucradas por agresión a funcionario público.
El secretario recordó que la justicia contempla entre cuatro u ocho años de cárcel para quienes agredan a un funcionario público.